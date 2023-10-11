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    В новом контракте Холанна с «Ман Сити» не будет указана сумма отступных

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    «Манчестер Сити» надеется в ближайшее время договориться с Эрлингом Холанном о продлении контракта.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    По информации La Gazzetta dello Sport, «Ман Сити» хочет, чтобы в новом соглашении норвежского нападающего не было пункта об отступных.

    В действующем договоре, который рассчитан до июня 2027 года, указано, что с определенного момента любой клуб может выкупить Холанна за 173 миллиона фунтов. Английский клуб надеется, что эту оговорку удастся убрать.

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    • Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов повысить Холанну зарплату до 462 тысяч евро в неделю.

    В текущем сезоне Холанн провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил восемь мячей.

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