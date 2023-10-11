В новом контракте Холанна с «Ман Сити» не будет указана сумма отступных

надеется в ближайшее время договориться со продлении контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ман Сити» хочет, чтобы в новом соглашении норвежского нападающего не было пункта об отступных.

В действующем договоре, который рассчитан до июня 2027 года, указано, что с определенного момента любой клуб может выкупить Холанна за 173 миллиона фунтов. Английский клуб надеется, что эту оговорку удастся убрать.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов повысить Холанну зарплату до 462 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Холанн провел в чемпионате Англии восемь матчей, в которых забил восемь мячей.