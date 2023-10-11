Филиппо Индзаги стал тренером «Салернитаны»

Новым главным тренером клуба итальянской Серии А «Салернитана» стал. Он заменил на этом посту уволенного накануне португальца

Напомним, что ранее появилась информация, что старший из братьев Индзаги заключит контракт до конца этого сезона с возможностью продления при определенных условиях.

Последним клубом 50-летнего специалиста была «Реджина», которую исключили из Серии В в связи с банкротством. Также Филиппо Индзаги возглавлял «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто» и «Брешию».

После 8-ми туров «Салернитана» располагается на предпоследнем месте в Серии А с тремя очками. В прошлом сезоне она до конца сезона боролась за сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе.