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    Филиппо Индзаги стал тренером «Салернитаны»

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    Новым главным тренером клуба итальянской Серии А «Салернитана» стал Филиппо Индзаги. Он заменил на этом посту уволенного накануне португальца Паулу Соузу.

    Симоне и Филиппо Индзаги
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    Симоне и Филиппо Индзаги

    Напомним, что ранее появилась информация, что старший из братьев Индзаги заключит контракт до конца этого сезона с возможностью продления при определенных условиях.

    Последним клубом 50-летнего специалиста была «Реджина», которую исключили из Серии В в связи с банкротством. Также Филиппо Индзаги возглавлял «Милан», «Венецию», «Болонью», «Беневенто» и «Брешию».

    После 8-ми туров «Салернитана» располагается на предпоследнем месте в Серии А с тремя очками. В прошлом сезоне она до конца сезона боролась за сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе.

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