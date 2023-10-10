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    Васильев: «Зенит» хочет взять 6 чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть

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    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал, почему для питерского клуба важно выиграть чемпионат России шестой раз подряд.

    Дмитрий Васильев
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    Дмитрий Васильев

    «Зенит» хочет повторить достижение «Спартака», который ранее становился чемпионом страны шесть раз подряд.

    «Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея "Зенита"? Я такого не замечал.

    Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

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    • Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто, повредил ситуации (улыбается).

    Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. В ближайшем матче команда Сергея Семака сыграет 22 октября с «Крыльями Советов».

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