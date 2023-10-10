Васильев: «Зенит» хочет взять 6 чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть

Полузащитник «Зенита»рассказал, почему для питерского клуба важно выиграть чемпионат России шестой раз подряд.

«Зенит» хочет повторить достижение «Спартака», который ранее становился чемпионом страны шесть раз подряд.

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея "Зенита"? Я такого не замечал.

Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть (смеется).

Сейчас у нас сложная ситуация в турнирной таблице, что несхоже для нашей команды. Наверное, я пришел просто, повредил ситуации (улыбается).

Мы думаем об этом сезоне, надо играть до зимы, потом отпуск, а затем еще полгода выигрывать», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. В ближайшем матче команда Сергея Семака сыграет 22 октября с «Крыльями Советов».