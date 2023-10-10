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    Тормена: Впечатления от «Краснодара» на все 10 из 10

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    Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал об адаптации в клубе. '

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Когда я получил предложение от "Краснодара", я помнил, что команда победила "Порту" в 2019 году, если не ошибаюсь. Я уже тогда был в Португалии, и "Порту" считался очень большим клубом страны, поэтому у меня осталось это воспоминание. Я не следил за командой, но уже с того момента остался этот отпечаток. И когда поступило предложение, я поискал информацию, приехал посмотреть город, инфраструктуру клуба, и после этого было легко принять решение.

    Первые впечатления — хорошие. О городе тоже, он очень красивый, люди очень приятные. Замечательный клуб, хорошая инфраструктура, товарищи по команде меня хорошо приняли, все помогали в адаптации, во всём.

    В чемпионате тоже много положительных моментов. Все знают, что это очень конкурентный чемпионат, сильный, ко всем играм нужно серьёзно готовиться, очень высокий уровень. Поэтому, мне кажется, впечатления на все 10 из 10», — сказал Тормена в интервью клубной пресс‑службе.

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