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    Ширер назвал фаворитов АПЛ в нынешнем сезоне

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    Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер рассказал, кто, по его мнению, в текущем сезоне может стать чемпионом Англии.

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн

    «Кто станет чемпионом АПЛ? На мой взгляд, это снова будет гонка двух клубов — "Арсенала" и "Манчестер Сити". Не изменю мнения: у меня не вызывает уверенности игра "Ливерпуля" у своих ворот.

    Мерсисайдцы могут находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге судьбу титула определят "Арсенал" и "Манчестер Сити". Думаю так», — приводит слова Ширера Dave Ockop.

    Сейчас таблицу возглавляет «Тоттенхэм», в активе клуба 20 очков. «Арсенал» также набрал 20 баллов, а «Манчестер Сити» — 18.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы являются действующими чемпионами АПЛ.

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