Ширер назвал фаворитов АПЛ в нынешнем сезоне

Экс-форвард «Ньюкасла»рассказал, кто, по его мнению, в текущем сезоне может стать чемпионом Англии.

«Кто станет чемпионом АПЛ? На мой взгляд, это снова будет гонка двух клубов — "Арсенала" и "Манчестер Сити". Не изменю мнения: у меня не вызывает уверенности игра "Ливерпуля" у своих ворот.

Мерсисайдцы могут находиться в верхней части таблицы какое-то время, но в конечном итоге судьбу титула определят "Арсенал" и "Манчестер Сити". Думаю так», — приводит слова Ширера Dave Ockop.

Сейчас таблицу возглавляет «Тоттенхэм», в активе клуба 20 очков. «Арсенал» также набрал 20 баллов, а «Манчестер Сити» — 18.

Подопечные Хосепа Гвардиолы являются действующими чемпионами АПЛ.