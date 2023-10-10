Мостовой: Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит»

Полузащитникпрокомментировал продление контракта с

«Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и "Зенит", так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате. Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в "Зените", пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

Мостовой перешел в «Зенит» из «Химок» в феврале 2019 года, после чего один сезон провел в аренде в «Сочи».

Всего за сине-бело-голубых Мостовой сыграл 114 встреч, забил 21 мяч и сделал 10 ассистов.