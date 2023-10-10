Тренер сборной России назвал первого номера команды

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о первом номере национальной команды.

«Кто основной голкипер сборной на данный момент? На сегодня — Матвей Сафонов. Он держит в этом году подобную планку. В последнем нашем разговоре на предыдущем сборе я ему сказал: "Матвей, не давай повода усомниться в тебе. Ты сейчас номер один. Не так просто держать этот уровень, ты ориентир для остальных вратарей, поэтому не давай никому повода усомниться".

Он отыграл отрезок от сборов до сборов хорошо, поэтому всё идёт по плану», — сказал Кафанов в беседе с пресс-службой сборной России.