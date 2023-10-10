В мадридском «Реале» отреагировали на заявление Азара о завершении карьеры

В мадридском «Реале» высказались о том, что экс-футболист «сливочных»решил повесить бутсы на гвоздь.

«В связи с объявлением Эденом Азаром о своём уходе из футбола как профессионального игрока "Реал" Мадрид хочет выразить благодарность футболисту, который пришёл в наш клуб в 2019 году и который за четыре сезона, проведённых в команде, завоевал восемь титулов: один трофей Лиги чемпионов, один титул клубного чемпионата мира, один Суперкубок Европы, два титула чемпионата Испании, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

"Реал" хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего на новом этапе жизни», — написано в заявлении на официальном сайте «Реала».

В минувшем сезоне 32-летний Азар сыграл 10 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя ассистами.