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    Газзаев призвал «Спартак» уволить Абаскаля и назначить россиянина

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    Известный тренер Валерий Газзаев считает, что «Спартаку» пора задуматься об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

    Валерий Газзаева
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    Валерий Газзаева

    «Спартак» в 11-м туре РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Полузащитник красно-белых Хесус Медина забил второй гол в компенсированное ко второму тайму время. Перед этим у команды Абаскаля было два поражения с общим счетом 0:7.

    «Я не говорил, что надо гнать Абаскаля. Здесь уже задача руководства. Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Когда нет результата у такого амбициозного клуба…

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    • Дальше должен работать российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет — это не тот вариант», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче столичный клуб встретится 22 октября с «Пари НН».

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