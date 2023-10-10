Газзаев призвал «Спартак» уволить Абаскаля и назначить россиянина

Известный тренерсчитает, чтопора задуматься об увольнениис поста главного тренера.

«Спартак» в 11-м туре РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Полузащитник красно-белых Хесус Медина забил второй гол в компенсированное ко второму тайму время. Перед этим у команды Абаскаля было два поражения с общим счетом 0:7.

«Я не говорил, что надо гнать Абаскаля. Здесь уже задача руководства. Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Когда нет результата у такого амбициозного клуба…

Дальше должен работать российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам. Заграница нам поможет — это не тот вариант», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче столичный клуб встретится 22 октября с «Пари НН».