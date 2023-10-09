«Реал» и Винисиус согласовали новый контракт

Мадридскийв ближайшее время объявит о продлении контракта с

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский вингер подпишет с «Королевским клубом» новое долгосрочное соглашение.

Договор будет включать пункт об отступных за игрока в размере одного миллиарда евро.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 150 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.