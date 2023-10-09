ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября
  • 22:25
    • Клуб из Саудовской Аравии хочет арендовать Месси
    Все новости спорта

    Слуцкий считает, что Абаскаль принял посадить Джикию покупкой Бабича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный специалист Леонид Слуцкий высказался относительно того, что защитник Георгий Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака».

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    «На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно.

    Мы можем поддерживать, не поддерживать, но это очевиднейший факт. И когда я вам говорил: "Посмотрите, вместо Дуарте выходит Чернов", то все говорили: "Да ладно, это стечение обстоятельств". Да нифига не стечение обстоятельств! Покупкой Бабича он чехлит Джикию. Справедливо или несправедливо — это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Малкин и компания не готовы к началу сезона?
  • «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Победителя не будет?!
  • «Ависпа Фукуока» — «Нагоя Грампус». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • «Урава Редс» начнет матч неудачно
  • «Йокогама Ф-Маринос» — «Урава Редс». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Урава Редс
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хуркач — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Серундоло — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры