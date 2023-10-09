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    Шалимов: «Спартаку» не надо убирать Абаскаля до зимней паузы, иначе они уйдут в бардак

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    Известный тренер Игорь Шалимов считает, что «Спартаку» не стоит спешить с увольнением Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» в 11-м туре РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Полузащитник красно-белых Хесус Медина забил второй гол в компенсированное ко второму тайму время.

    «Сейчас в РПЛ пауза, у "Спартака" 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство "Спартака" примет решение его убрать.

    Что дальше? Придет кто‑то другой? А кто этого другого будет выбирать и что этот другой захочет? Эшуорт будет выбирать? Все будет то же самое, придет человек, у которого будет непонятно какая задача.

    Если "Спартак" возьмет иностранца а‑ля Манчини и пойдет по пути "Зенита", который раньше брал известных и опытных тренеров, каждый из которых выигрывал по чемпионству. Но такое сейчас невозможно. Придет человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов двадцать, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

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    • Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не надо трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то мне кажется, это нужно делать к лету, к следующему сезону. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче команда Гильермо Абаскаля встретится 22 октября с «Пари НН».

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