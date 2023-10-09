Орлов считает, «Локомотив» опустится ниже в турнирной таблице

Комментаторвысказался относительно текущего положения дел в

«Сейчас Карпин вызвал в сборную семь человек из "Локомотива". Но что "Локомотив"-то? Команда идет на четвертой позиции в Премьер-лиге, но это место не для нее. Она опустится ниже. Там же чудо происходит, везение необыкновенное. Это говорит о том, что российский футбол притормозился. Хотя лига смотрится интереснее, чем в прошлом году», — отметил Орлов в эфире радио «Зенит».

В настоящий момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.