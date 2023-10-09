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    Невилл: «Арсенал» возьмет титул в АПЛ, у «Ман Сити» похмелье после требла

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что лондонский «Арсенал» станет победителем текущего чемпионата Англии.

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    В минувшее воскресенье «Арсенал» выиграл на своем поле у «Манчестер Сити» (1:0) благодаря голу Мартинелли.

    «Я предсказал, что "Арсенал" выиграет титул, потому что я чувствовал, что они были близки в прошлом году, и я думал, что они снова будут близки, а у "Ман Сити" будет небольшое похмелье после требла.

    "Сити" достиг утопии, они не могут достичь большего. Когда долго и упорно борешься за победу в Лиге чемпионов, как они, выигрываешь требл и повторяешь достижение "Манчестер Юнайтед", можно вздохнуть с облегчением.

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    • Я помню, что мой самый сложный сезон в "Юнайтед" был после требла. Мы выиграли лигу, но другие команды в том сезоне были не так хороши. Это был кошмар, предыдущий сезон отнял у меня очень много сил. Думаю, игроки "Сити" немного выбьются из колеи», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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