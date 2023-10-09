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    Ловчев: Мозес сдал, Промес сдал, Бонгонда был просто нулевой. Что происходит?

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал красно-белых после матча с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «"Спартак" отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби.

    ЦСКА был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет "Спартак". Не было Соболева, и оказалось, что некому заменить. Потому что раньше отдали в аренду Николсона. Ряд игроков команды просто сдали в своем уровне. Они в плохой форме. Мозес сдал. Промес сдал. Бонгонда был просто нулевой.

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    • Почему это все вдруг случилось? Только что, буквально пару месяцев назад, Бонгонда выдавал концерты, хорош был Промес. Что происходит?

    Могу строить догадки, что тренер раз за разом дергает состав, но это только догадки. Пока по факту — команда не играет в силу своих игроков, более того — команда деградирует.

    Я вижу, что по каким-то причинам посажен в запас Джикия, а это объясняется просто — "мой выбор". Мы же не без глаз, не без ушей — не может в команде уровня "Спартака" играть такой, как Дуарте, а такой, как Джикия, — не играть», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче команда Гильермо Абаскаля встретится 22 октября с «Пари НН».

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