Гвардиола: В игре с «Арсеналом» все решил один рикошет

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился комментарием после поражения от «Арсенала» в 8-м туре АПЛ (0:1).

Отметим, что для испанского специалиста это поражение от команды Микеля Артеты стало первым в чемпионате Англии.

«У нас было 10–15 действительно хороших моментов в первом тайме, но они хорошо начали второй тайм. Игра была напряжённой. Все решил один рикошет.

Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Таков футбол, мы проиграли. Вернёмся сильнее.

Я много лет знаю этих игроков, и мы многого достигли вместе. Это честь и привилегия — видеть, как они бегут и сражаются», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на третьей позиции (18).