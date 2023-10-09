Федотов обратился к игрокам ЦСКА: Вы были сегодня лучше во всех компонентах

Главный тренерпосле ничейного результата в матче 11-го тура РПЛ со(2:2) обратился к игрокам своей команды.

«Ребятки! Убрать надо эту обиду. Вы были сегодня лучше во всех компонентах. Было ещё миллион моментов, чтобы увеличить преимущество. Я вам просто говорю браво, браво. Победы не денутся никуда от нас.

Уберите вот эти опущенные глаза. Победы — они придут, если мы будем двигаться этим курсом. Я думаю, что мы заслуживаем, чтобы вы себе поаплодировали», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

После матча со «Спартаком» ЦСКА занимает 8-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют 21-го октября с «Рубином».