Артета пополнил элитный список тренеров, которые обыгрывали своих соперников в АПЛ

После победынадсо счетом 1:0 в игре восьмого тура АПЛполучил возможность стать членом элитного списка тренеров.

В него входят специалисты, которые смогли одержать победы над всеми противниками в АПЛ. До этих выходных Артете для попадания в элитный список как раз не хватало победы над «Манчестер Сити».

Теперь же после этого успеха испанский наставник обыгрывал 24 разных клуба в английской Премьер-лиге.

Рекордсменом АПЛ по данному показателю является француз Арсен Венгер, работавший с лондонским «Арсеналом». У него 46 побед против разных соперников.

На втором месте находится сэр Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед) — у него 44 победы. Дальше идут Жозе Моуринью (38), Брэндон Роджерс (36), Гордон Страхан (32), Юрген Клопп (31), Антонио Конте (30).