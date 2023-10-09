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    Артета пополнил элитный список тренеров, которые обыгрывали своих соперников в АПЛ

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    После победы «Арсенала» над «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в игре восьмого тура АПЛ Микель Артета получил возможность стать членом элитного списка тренеров.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    В него входят специалисты, которые смогли одержать победы над всеми противниками в АПЛ. До этих выходных Артете для попадания в элитный список как раз не хватало победы над «Манчестер Сити».

    Теперь же после этого успеха испанский наставник обыгрывал 24 разных клуба в английской Премьер-лиге.

    Рекордсменом АПЛ по данному показателю является француз Арсен Венгер, работавший с лондонским «Арсеналом». У него 46 побед против разных соперников.

    На втором месте находится сэр Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед) — у него 44 победы. Дальше идут Жозе Моуринью (38), Брэндон Роджерс (36), Гордон Страхан (32), Юрген Клопп (31), Антонио Конте (30).

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