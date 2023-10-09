ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКААбаскаля спас бывший игрок ЦСКА. «Спартак» ушел от поражения в дерби с армейцами
  • 08:50
    • УЕФА может изменить свое решение насчет допуска российских юниоров
  • 00:21
    • «Наполи» уступил на своем поле «Фиорентине»
  • 00:05
    • «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» в матче Примеры
  • 23:56
    • ПСЖ одержал гостевую победу над «Ренном» в матче Лиги 1
  • 22:48
    • «Айнтрахт» всухую обыграл «Хайденхайм» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Артета: Мы доставили сопернику много проблем, как и они нам

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Манчестер Сити
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придётся бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и поддержка публики. Это большая победа.

    Мы начали второй тайм действительно хорошо и играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте всё было на высшем уровне.

    Мы доставили сопернику много проблем, как и они нам. Выходить в атаку было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость.

    Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают на ошибке», — приводит слова Артеты BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на третьей позиции (18).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голевой обмен «Голуэй» и «Уотерфорда», результативный товарняк Китая и Вьетнама
  • Экспресс дня 10 октября. Прогноз и ставки
  • 4.70
    •
  • Удачная гастроль «Рексхэма»?
  • «Крю Александра» — «Рексхэм». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Одни забьют, другие — нет!
  • «Блэкпул» — «Ливерпуль Академия». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крю Александра — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Китай — Вьетнам
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маннарино — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры