Артета: Мы доставили сопернику много проблем, как и они нам

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

«Я очень горд. Это произошло в нужный момент с нужными людьми и нужными игроками. Мы знали, что нам придётся бороться, и мы это сделали. Необходима хорошая игра, но также и поддержка публики. Это большая победа.

Мы начали второй тайм действительно хорошо и играли по-настоящему агрессивно. Замены также помогли нам. В голевом моменте всё было на высшем уровне.

Мы доставили сопернику много проблем, как и они нам. Выходить в атаку было нелегко. Нужен правильный тайминг, правильное движение, моменты. Мне нравится наша смелость.

Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают на ошибке», — приводит слова Артеты BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на третьей позиции (18).