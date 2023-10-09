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    Аршавин: Абаскаль был в минуте от отставки в «Спартаке», Медина спас его

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Спартак» в 11-м туре РПЛ сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Полузащитник красно-белых Хесус Медина забил второй гол в компенсированное ко второму тайму время.

    «Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля.

    Сейчас есть две недели, потом они играют с "Пари НН" и "Факелом". Выигрывай обе игры и все будет нормально.

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    • На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя по мне, это фланговый игрок, а не центра поля.

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    Не знаю, может он и нашел, но те сочетания, которые он использует, они не работают», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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