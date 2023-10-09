Федун считает, что пока Абаскаля менять нельзя

Бывший владелец и президент «Спартака»поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент "Спартака"? Никаких инсайдов из клуба у меня нет — за этим лучше обращайтесь к руководству. Моё мнение, как болельщика, в том, что пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт.

А команда не поплыла — бьётся и старается. Всё остальное придёт. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более "Спартак" наряду с "Зенитом" самая укомплектованная команда. Необходимо разобраться: в команде мало игроков — плохо, много — ещё хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», — сказал Федун «Чемпионату».

Напомним, что контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

Календарь и таблица РПЛ

8 октября «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА со счётом 2:2 и занимает восьмое место в таблице РПЛ с 17 очками.