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    Агент: Виллиан Роша будет рад возможному уходу из ЦСКА

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    Маркос Тито, представитель центрального защитника ЦСКА Виллиан Роша, заявил, что бразилец будет рад покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. Но на данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА», — цитирует Тито Sport24.

    Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре прошлого года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне он провел 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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