Титов — футболистам «Спартака»: Сегодня надо выложиться как никогда, иначе болельщик этого не простит

Шестикратный чемпион России в составепредположил, удастся ли красно-белым собраться после 0:7 в двух матчах.

«В принципе футболисты те же. Надо им этот вопрос задать. Если у них есть совесть, в таком-то матче спустя рукава играть категорически нельзя. Болельщик этого не простит. У меня призыв к игрокам: "Ребята, вы играете за 'Спартак'. Вы надеваете сегодня суперсовременные, эластичные, модные рекламные майки. Но имейте в виду: на этих майках есть ромбик — 'Спартак' Москва. Не 'Спартак' Кострома или 'Спартак' Владикавказ, при всём уважении к этим клубам. Вы играете за 'Спартак' Москва". Это говорит о многом.

То, что уже продано 30 тысяч билетов, говорит о том, что интерес есть, болельщик верит в футболистов и голосует ногами: все сегодня идут на "Открытие Банк Арену". Сегодня надо выложиться как никогда», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 19:00.