«Спартак» — ЦСКА: счет матча 2:2 (1:1), обзор голов

В центральном матче 11-го тура РПЛна выезде сыграл вничью с московским— 2:2.

Первый гол гости забили на 31-й минуте. Серб Милан Гайич отличился отличным ударом с передачи Ивана Облякова.

«Спартаку» удалось сравнять счет незадолго до перерыва. Забитый мяч на счету голландца Квинси Промеса.

В середине второго тайма дубль сделал левый латераль Милан Гайич. Он нанес дальний удар с левого фланга и после небольшого рикошета мяч влетел в сетку.

Уже в добавленное время к матче Хесус Медина забил своему бывшему клубу и позволил «Спартаку» уйти от поражения.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — ЦСКА 2:2 Голы: 0:1 Адольфо Гайч (31'), 1:1 Квинси Промес (41'), 1:2 Адольфо Гайч (61'), 2:2 Хесус Медина (90+7') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Квинси Промес, Babic S. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Максим Мухин, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Предупреждения: Олег Рябчук (68'), Мойзес (80'), Fayzullaev A. (89'), Адольфо Гайч (90+5')

ЦСКА после этого матча занимает теперь восьмое место с 17 очками. «Спартак» на пятой строчке с таким же количеством баллов.