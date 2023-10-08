Слуцкий: Абаскаль может доработать в «Спартаке» до конца сезона

Экс-наставник ЦСКА и сборной Россиивысказался о будущем наставника «Спартака»

«Я думаю, что Абаскаль может доработать и до конца сезона. Этот матч для него станет последним? Я думаю, что нет.

Даже если проиграет дома 0:3 или 1:4? Если прямо вот совсем так, то может быть. Но мне кажется, такого не будет в дерби. Это крайне редко, когда ты в одну кассу выносишь в такой игре. Мне кажется, здесь такого не будет. Более того, на мой взгляд, по составу и по игровым возможностям "Спартак" подходит к этой игре чуть ли не фаворитом. Плюс они играют дома», — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Превью».

Сегодня, 8 октября, «Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Игра начнется в 19:00 мск.