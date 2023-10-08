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    Семин: Небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу дерби между двумя другими клубами — «Спартаком» и ЦСКА. По словам специалиста, такие встречи отличаются бескомпромиссностью.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Дерби "Спартак" — ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Матчи получаются очень жёсткими. Футболисты всегда подходят к таким играм с большим настроем.

    Наверное, небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА. Они выступают немного лучше, чем "Спартак". Ожидаю равный матч, предугадать что-то — очень сложно. Абаскаля могут уволить в случае поражения от ЦСКА? Кто может знать это? Может, Абаскаль сам уйдёт? Никто не знает», — сказал Семин «Чемпионату».

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