Семин: Небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА

Экс-наставник «Локомотива»высказался по поводу дерби между двумя другими клубами —. По словам специалиста, такие встречи отличаются бескомпромиссностью.

«Дерби "Спартак" — ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Матчи получаются очень жёсткими. Футболисты всегда подходят к таким играм с большим настроем.

Наверное, небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА. Они выступают немного лучше, чем "Спартак". Ожидаю равный матч, предугадать что-то — очень сложно. Абаскаля могут уволить в случае поражения от ЦСКА? Кто может знать это? Может, Абаскаль сам уйдёт? Никто не знает», — сказал Семин «Чемпионату».