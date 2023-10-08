Последний матч между собой: Цинциннати — Интер Майами 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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