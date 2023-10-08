Гвардиола: Артета — наставник, который крайне требователен к совету директоров

Главный тренервысказался о наставнике

«Люди говорят: "О, он работал с Пепом и многому у него научился". Люди всегда говорят, что я должен учить своих помощников, но я привожу их сюда для того, чтобы они учили меня.

Он наставник, который крайне требователен к совету директоров: "Дайте мне денег, чтобы я мог их потратить". Так что у него тоже есть подобный талант. Иногда это всё же зависит от решения клуба. Но он оказывает давление на руководство, я убеждён в этом», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.