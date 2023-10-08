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    Флуминенсе — Ботафого: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Флуминенсе — Ботафого

    Футбол Латинская Америка
    Флуминенсе и Ботафого начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 08.10.2023.

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    Последний матч между собой: Ботафого — Флуминенсе 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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