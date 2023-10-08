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    Защитник «Спартак» Денисов рассказал, почему они не смогли обыграть ЦСКА

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    Игрок московского «Спартака» Даниил Денисов дал послематчевый комментарии после ничьи с ЦСКА (2:2).

    Даниил Денисов
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    Даниил Денисов

    «Не получилось победить, потому что не забили больше, чем соперник. Если серьёзно, то не хватило мобильности и активной игры в атаке.

    ЦСКА подсел в конце матча и симулировал? Конечно, подобное на поле всегда нервируют. Но это не повод, чтобы терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца и сыграли вничью. Мы и в том сезоне, и сейчас стараемся играть до конца, не смотря на счёт. У нас получается забивать в концовках — это главное.

    Давление? Мы концентрируемся на игре и наших задачах. Слухи всегда были, есть и будут», — рассказал Денисов «Чемпионату».

    В текущем чемпионате воспитанник «Спартака» Даниил Денисов сыграл 11 матчей, отдал одну результативную передачу.

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