Защитник «Спартак» Денисов рассказал, почему они не смогли обыграть ЦСКА

Игрок московскогодал послематчевый комментарии после ничьи с(2:2).

«Не получилось победить, потому что не забили больше, чем соперник. Если серьёзно, то не хватило мобильности и активной игры в атаке.

ЦСКА подсел в конце матча и симулировал? Конечно, подобное на поле всегда нервируют. Но это не повод, чтобы терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца и сыграли вничью. Мы и в том сезоне, и сейчас стараемся играть до конца, не смотря на счёт. У нас получается забивать в концовках — это главное.

Давление? Мы концентрируемся на игре и наших задачах. Слухи всегда были, есть и будут», — рассказал Денисов «Чемпионату».

В текущем чемпионате воспитанник «Спартака» Даниил Денисов сыграл 11 матчей, отдал одну результативную передачу.