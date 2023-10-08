Божович: Матч «Спартака» и ЦСКА — лучшее дерби в России

Экс-наставник «Динамо»поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ «

«Это лучшее дерби в России. Конечно, обе команды сейчас играют не очень хорошо, но в этом матче они покажут отличную игру. Это матч жизни для "Спартака". Тут даже делать прогнозы сложно, но точно знаю, что результат скажется на командах очень серьезно. Случится может все, что угодно, но болельщики получат большое удовольствие», — приводит слова Божовича Sport24.

После 10 туров красно-белые идут на 5-й строчке в таблице РПЛ. ЦСКА (16) — восьмой.

«Спартак» и ЦСКА встретятся 8 октября. Поединок начнется в 19:00 мск.