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    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 8-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»

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    «Арсенал» — «Манчестер Сити»
    Сегодня в 18:30 по московскому на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне серебряный призер прошлого сезона «Арсенал» сыграет против чемпиона — «Манчестер Сити». За ходом матча 8-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» в этом сезоне АПЛ пока не проигрывает. На счету «канониров» 5 побед и 2 ничьи. Сейчас лондонский клуб с 17-ю очками занимает третье место в турнирной таблице.

    На неделе «Арсенал» играл в Лиге Чемпионов. Результат матча второго тура группового этапа получился довольно неожиданным для поклонников «канониров». Лондонский клуб уступил на выезде французскому «Лансу» со счетом 1:2.

    Это поражение прервало беспроигрышную серию коллектива Артеты, которая составляла 12 матчей во всех турнирах. В крайнем туре чемпионата Англии «Арсенал» разгромил на выезде «Борнмут» (4:0). Голами в составе победителей отличились Сака, Эдегор, Хаверц и Уайт.

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    «Манчестер Сити»

    Накануне «Тоттенхэм» сместил «Манчестер Сити» с первой строчки турнирной таблицы АПЛ, но «горожане» вновь могу захватить лидерство, если сегодня одержат победу над «Арсеналом». На счету «Манчестер Сити» 18 очков в 7-ми матчах, у «Тоттенхэма» — 20 очков в 8-ми встречах.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели первое поражение в АПЛ, уступив в 7-м туре «Вулверхэмптону» в гостях (1:2). Причем эта неудача стала для «Манчестер Сити» второй подряд. Ранее «горожане» вылетели из 3-го раунда Кубка английской лиги от «Ньюкасла» (0:1).

    Реабилитироваться за двойное фиаско «Манчестер Сити» смог во втором туре Лиги Чемпионов. Матч против «Лейпцига» в гостях завершился непростой победой горожан со счетом 3:1.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в Суперкубке Англии 6 августа этого года. Трофей забрал себе «Арсенал», оказавшись сильнее в серии пенальти. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, «Арсенал» праздновал успех в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.02.

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