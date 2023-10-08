«Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:0, обзор гола

минимально обыграл(1:0) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол «канониры» забили на 80-й минуте встречи. Нападающий команды Габриэль Мартинелли получил мяч на самом краю штрафной, совершил удар и мяч, благодаря рикошету, оказался в воротах соперника — 1:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Сити 1:0 Гол: 1:0 Габриэл Мартинелли (86') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко (Такэхиро Томиясу, 75'), Мартин Эдегор, Жоржиньо (Томас Парти, 75'), Деклан Райс, Габриэл Жезус, Эдвард Нкетиа (Кай Хаверц, 75'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 46') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис (Джон Стоунс, 68'), Йошко Гвардиол, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Матео Ковачич (Матеус Нунес, 68'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Хулиан Альварес (Жереми Доку, 68') Предупреждения: Жоржиньо (11'), Бернарду Силва (23'), Матео Ковачич (29'), Габриэл Жезус (90 + 3'), Эдерсон Мораес (90 + 3')

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 3-й позиции (18).