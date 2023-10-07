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    «Он отдаст за клуб свою жизнь». Тен Хаг — об игре Мактоминея

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника команды Скотта Мактоминея, назвав футболиста олицетворением «красных дьяволов».

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    «Чувствую облегчение. Мы хорошо начали игру, не замечательно, но хорошо. Но затем пропустили гол, которого не должно было быть.

    Мы приняли неверное решение, быстро разыграв штрафной, когда не все были в правильной позиции, потеряли мяч, проиграли борьбу в штрафной, и они повели в счете.

    Но мы продолжали идти вперед, верили в себя и боролись до конца. В итоге мы были вознаграждены за свои старания. Мы сами поймали свою удачу.

    Скотт вошел в игру с правильным настроем. Он был настолько полон решимости забить, что сам поймал удачу за хвост. Скотт — олицетворение "Манчестер Юнайтед", он всегда борется за клуб.

    Он отдаст за него свою жизнь. И такое отношение должно быть у каждого. Нужно заслужить право играть за этот клуб. Но это не то, что мы наблюдаем в последние несколько недель», — цитирует тен Хага BBC Sport.

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    • Напомним, что в матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» полузащитник «красных дьяволов» Мактоминей сначала сравнял счет на 90+3-й минуте, а потом и принес победу для своей команды на 90+7-й минуте.

    После победы над «Брентфордом» «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 21-го октября с «Шеффилдом».

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