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    Тен Хаг: Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о неудачных результатах своей команды в последних матчах.

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    «Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе, но в то же время мы понимаем, что должны выигрывать в каждой игре. Мы не уходим от этого. Игроки, тренерский штаб. Каждый. Мы должны побеждать в каждой игре, и такой подход будет всегда.

    Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет. Моё общение, мои требования, мои стандарты. Это то, что я требую от игроков и в единении, и в общении вместе. Поэтому я каждый день прилагаю 100-процентные усилия, чтобы установить правильный менталитет.

    Я чувствую, что болельщики нас поддерживают. Уверен, что игроки могут быть сильными морально. У меня есть опыт прошлого сезона, и они справлялись во многих случаях, во многих играх. Они были морально очень сильны.

    Неудачи закаляют? Это придаёт мне больше энергии, чтобы бороться и изменить ситуацию», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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