Тен Хаг: Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе

Главный тренервысказался о неудачных результатах своей команды в последних матчах.

«Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе, но в то же время мы понимаем, что должны выигрывать в каждой игре. Мы не уходим от этого. Игроки, тренерский штаб. Каждый. Мы должны побеждать в каждой игре, и такой подход будет всегда.

Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет. Моё общение, мои требования, мои стандарты. Это то, что я требую от игроков и в единении, и в общении вместе. Поэтому я каждый день прилагаю 100-процентные усилия, чтобы установить правильный менталитет.

Я чувствую, что болельщики нас поддерживают. Уверен, что игроки могут быть сильными морально. У меня есть опыт прошлого сезона, и они справлялись во многих случаях, во многих играх. Они были морально очень сильны.

Неудачи закаляют? Это придаёт мне больше энергии, чтобы бороться и изменить ситуацию», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 7-и туров «манкунианцы» занимают 10-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с 7-го октября с «Брентфордом» в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.