Семак заявил, что Фернандес уже тренируется по индивидуальной программе

Главный тренеррассказал о состоянии защитника командыпосле полученной травмы.

«Надеемся, что после паузы он будет тренироваться. Много в прессе пишут, остается только удивляться прогнозам, которые появляются.

Непонятно, откуда они взялись. Он уже тренируется по индивидуальной программе, надеюсь, после паузы начнет фрагментарно работать с командой», — сказал Семак «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Фернандес может не сыграть за «Зенит» до конца года.

В нынешнем сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.