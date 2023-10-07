Орлов считает ЦСКА фаворитом в матче против «Спартака»

Комментаторназвал фаворита в дерби

«Завтра московское дерби. Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у "Спартака" не будет играть Соболев.

Не поддерживаю разговоры о том, что Абаскаля надо уволить в случае поражения. Это какие-то пожарные пересуды... Такое давление сейчас оказывается на испанца. Кто только не высказывается. Президент федерации тенниса, депутат Госдумы и так далее. На мой взгляд, какие-то безапелляционные заявления. Не знаю... Считаю, что надо дать Абаскалю время — доработать до зимы. Так будет логичнее. А после первой части сезона уже принимать решения», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Матч 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября.