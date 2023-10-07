Анчелотти: Нет шансов, что Модрич покинет «Реал» зимой

Главный тренер «Реала»исключил возможность ухода

Напомним, ранее появилась информация, что хорват может зимой перебраться в «Интер Майами».

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде.

Он играет чрезвычайно важную роль в нашей команде, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку.

Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба.

Лука считает себя важным игроком — и мы думаем так же. Поэтому это важный футболист для "Реала". Мы очень рады, что он с нами», — приводит слова Анчелотти 90min.