начнут матч в 14:30 в английской футбольной Премьер-лиге, 07.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон Таун» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Тоттенхэм»).

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