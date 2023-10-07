Гвардиола назвал главного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити»назвал главного конкурента в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«C кем будем претендовать на золото? Безусловно, вместе с "Ливерпулем". Чтобы анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые 10 игр.

Мы еще не провели по 10 матчей. Надо подождать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» располагается на первой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Хосепа Гвардиолы 18 очков по итогам семи туров. В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с лондонским «Арсеналом», встреча состоится 8 октября.