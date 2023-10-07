Глушаков: Видно, что «Спартак» психологически подавлен

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением о проблемах красно-белых в текущем сезоне.

В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.

«"Спартак" качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена, проиграла два матча подряд. Что бы тренер ни говорил, но после разгрома в Самаре "красно‑белые" не должны были уступать "Динамо" со счетом 0:3.

Когда я выступал за "Спартак", мы после крупных поражений старались выносить соперников в ближайших же встречах. Тебя ведь болельщики встречают в аэропорту, в глаза им стыдно смотреть, ты всё понимаешь.

Помню, как после 0:7 от "Ливерпуля" Валера Амиго говорил: "У вас нет другого шанса, кроме как обыграть ЦСКА с разницей 'плюс три' минимум". Я тогда лично пообещал, что ребята настроятся и мы победим. В итоге 3:0 хлопнули ЦСКА.

Сейчас спартаковцам надо покопаться в себе — почему нет хорошего результата, почему команда играет столь бесхарактерно. Надо чуть встрепенуться, пообщаться в кругу футболистов», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.