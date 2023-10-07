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    Глушаков: Видно, что «Спартак» психологически подавлен

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    Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о проблемах красно-белых в текущем сезоне.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с ЦСКА. Игра пройдет в 8 октября, начало — в 19:00 мск.

    «"Спартак" качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена, проиграла два матча подряд. Что бы тренер ни говорил, но после разгрома в Самаре "красно‑белые" не должны были уступать "Динамо" со счетом 0:3.

    Когда я выступал за "Спартак", мы после крупных поражений старались выносить соперников в ближайших же встречах. Тебя ведь болельщики встречают в аэропорту, в глаза им стыдно смотреть, ты всё понимаешь.

    Помню, как после 0:7 от "Ливерпуля" Валера Амиго говорил: "У вас нет другого шанса, кроме как обыграть ЦСКА с разницей 'плюс три' минимум". Я тогда лично пообещал, что ребята настроятся и мы победим. В итоге 3:0 хлопнули ЦСКА.

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    • Сейчас спартаковцам надо покопаться в себе — почему нет хорошего результата, почему команда играет столь бесхарактерно. Надо чуть встрепенуться, пообщаться в кругу футболистов», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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