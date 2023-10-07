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    Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА по итогам сентября

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    Вингер ЦСКА Аббос Файзуллаев стал лучшим игроком команды по итогам сентябрьских матчей, сообщается в телеграм-канале москвичей.

    Аббос Файзуллаев
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    Аббос Файзуллаев

    20-летний узбекский футболист занял первое место в голосовании среди болельщиков. В минувшем месяце он провел три игры в рамках РПЛ, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей, а также одним матчем в Кубке России.

    Вторым по итогам голосования среди болельщиков «армейцев» стал нападающий Федор Чалов, а замкнул тройку форвард Антон Заболотный.

    Напомним, что Файзуллаев стал игроком «красно-синих» 4 августа, придя из узбекского «Пахтакора» и подписав контракт на срок до конца июня 2026 года.

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