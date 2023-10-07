42-летний Крауч может возобновить карьеру футболиста

«Бертон Альбион», выступающий в третьем по рангу дивизионе Англии, опубликовал в социальных сетях фотографию экс-нападающего сборной Англиис футболкой клуба.

При этом пока неизвестно, в каком качестве 42-летний форвард придет в «Бертон»: готов ли он возобновить карьеру игрока, прийти в тренерский штаб или же просто стать медийным партнером клуба. Сам Крауч дополнил пост со своей фотографией подписью: «Не все так, как кажется. Больше информации будет в понедельник».

После одиннадцати сыгранных туров «Бертон» занимает в Первой лиге 18 место в турнирной таблице (из 24), имея в активе десять набранных очков.

Напомним, что Крауч ушел из футбола в июле 2019 года после 468 матчах и 106 голов в АПЛ («Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Сток Сити» и другие). С тех пор он занялся работой в СМИ, выступая в качестве эксперта на спортивном канале и ведя собственный подкаст.