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    Черчесов: Трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. В РПЛ хороший чемпионат

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова экс-капитана «Спартака» Егора Титова о том, что российским футболистам надо уезжать в Европу.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Егор Титов считает, что футболистам из РПЛ надо убегать как можно скорее, так как в лиге нет прогресса? Очень аккуратно отношусь к таким вещам. Это ваш коллега написал — может, из контекста вырвано или еще что-то. Егор сам попытается расшифровать, что имел в виду, если его спросят.

    Другое дело, что трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать. Топ-клубы обратятся, если захотят усилиться футболистом, который соответствует определённому уровню.

    Переходы Кузяева и Захаряна — тому подтверждение. У игроков чемпионата России должно быть стремление прогрессировать, а не лишь бы куда-то перейти. Даже внутри РПЛ нужно тщательно обдумывать трансфер — что он может дать для карьерного роста. Я бы не был так категоричен, что обязательно нужно уезжать.

  • Титов: Из РПЛ надо не уезжать, а убегать
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    • Примеры Кузяева и Захаряна показывают, что российские игроки востребованы в Европе? Есть игрок — есть уровень. В современном мире невозможно утаить талант. Если игрок себя проявляет, то его замечают — есть и скауты, и различные контакты. В конце концов, я нахожусь в футбольном мире — случится конец света, а у меня будет информация за пять минут до этого. С кем-то играл, с кем-то знаком или дружу. Талант футболиста никогда не скроешь, скауты везде имеют глаза. Без внимания талант не оставят — и неважно, россиянин ли ты, камерунец или малиец. Нет разницы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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