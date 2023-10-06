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    Тикнизян: Если зимой будет предложение, которое устроит и клуб, и меня, то я с удовольствием рассмотрю его

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    Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как относится к слухам о своем возможном переходе в европейский клуб.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Вы спрашиваете, отпустила ли меня тема с переходом в Европу, но она меня как-то и не настигала особо. Я старался абстрагироваться от этих мыслей. Да, были какие-то слухи в прессе, но не было конкретики, и я не мог позволить себе распылятся на то, что не является действительностью.

    Я не думаю насчет зимы, но если будет предложение, которое устроит и клуб, и меня, то я с удовольствием (рассмотрю его)», — заявил Тикнизян в интервью РИА Новости.

    Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 24-летний Тикнизян сыграл 14 матчей за «Локомотив» в различных турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

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