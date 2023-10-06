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    Тен Хаг: Команда верит в Рэшфорда и поддерживает

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции.

    Все в "Манчестер Юнайтед" поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды. Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус — опытный футболист.

    Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

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