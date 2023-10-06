ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурат Гассиев и Отто ВаллинПроигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой
  • 13:27
    • Самсонова победила Остапенко и вышел в полуфинал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Источник: Владельцы «Спартака» не собираются увольнять гендиректора клуба Малышева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Владельцы «Спартака» доверяют генеральному директору клуба Олегу Малышеву больше, чем главному тренеру Гильермо Абаскалю, сообщает Sports.ru.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    Источник утверждает, что Малышев на связи с высшим руководством «Спартака». Прямой контакт с боссами «Лукойла» есть и у Абаскаля.

    При этом отмечается, что позиции Малышева куда прочнее, чем у Абаскаля, особенно в последнее время и особенно после разгрома от «Крыльев Советов» (0:4).

    «Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится. Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», — добавил собеседник издания.

    С Малышевым планируют работать вдолгую, у него огромное доверие от «Лукойла» и карт-бланш на любые решения. Гендиректору доверено выстроить систему, которая будет функционировать сама — чтобы высшее руководство вмешивалось по минимуму. В идеале тренер должен быть подчиненным спортивного директора — и объясняться перед ним.

  • Источник: «Спартак» контактировал с Черчесовым, но переговоров пока нет
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить компенсацию.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпионы продолжат кошмар Ротенберга?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Атлетик» вернется на победный путь
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры