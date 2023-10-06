Источник: Владельцы «Спартака» не собираются увольнять гендиректора клуба Малышева

Владельцыдоверяют генеральному директору клубабольше, чем главному тренеру сообщает Sports.ru.

Источник утверждает, что Малышев на связи с высшим руководством «Спартака». Прямой контакт с боссами «Лукойла» есть и у Абаскаля.

При этом отмечается, что позиции Малышева куда прочнее, чем у Абаскаля, особенно в последнее время и особенно после разгрома от «Крыльев Советов» (0:4).

«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится. Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», — добавил собеседник издания.

С Малышевым планируют работать вдолгую, у него огромное доверие от «Лукойла» и карт-бланш на любые решения. Гендиректору доверено выстроить систему, которая будет функционировать сама — чтобы высшее руководство вмешивалось по минимуму. В идеале тренер должен быть подчиненным спортивного директора — и объясняться перед ним.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить компенсацию.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.