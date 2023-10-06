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    Холанн: В матчах я выхожу из своего тела и становлюсь зомби

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн описал свое бомбардирское чутье. Футболист сравнил себя с зомби.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Обычно меня критикуют за то, что я мало касаюсь мяча. Я могу пару раз за матч дотронуться до мяча. Я просто хожу вокруг, стою, делаю движения в своем собственном мире и… Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби. Это что-то вроде "отключения". Как будто смотрю по сторонам и жду случая. И когда этот шанс появляется, я понимаю, что должен быть готов, понимаете?

    Я все еще включен, но я как бы хожу вокруг и сканирую, сканирую… Я жду шанса и думаю: "Если мяч придет туда, то может случиться вот это, если мяч уйдет туда, то может случиться вот то". Это чуйка. Когда команда оборонятся, я знаю, что мне не нужно участвовать. Я стою и жду подходящего момента», — приводит слова Холанна The Telegraph.

    Ранее СМИ писали, что «Манчестер Сити» обсудит с нападающим Эрлингом Холанном продление контракта.

    Нынешнее соглашение Холанна с клубом рассчитано до 2027 года.

    У 23-летнего форварда восемь забитых мячей и две результативные передачи в 10 играх нынешнего сезона.

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