Гвардиола: Холанн на том же уровне, что и в прошлом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити»оценил уровень игры нападающегов текущем сезоне.

«У него, как обычно, много моментов, после которых можно забивать голы. Но против пяти защитников в штрафной играть сложнее, и не только Холанну, а любому игроку в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы GOAL.

Холанн провел в нынешнем чемпионате Англии семь матчей, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сообщалось, что Холанн может продлить контракт с «Манчестер Сити».