Гвардиола: Холанн на том же уровне, что и в прошлом сезоне

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«У него, как обычно, много моментов, после которых можно забивать голы. Но против пяти защитников в штрафной играть сложнее, и не только Холанну, а любому игроку в мире.
Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы GOAL.
Холанн провел в нынешнем чемпионате Англии семь матчей, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.
Напомним, сообщалось, что Холанн может продлить контракт с «Манчестер Сити».