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    Гвардиола: Холанн на том же уровне, что и в прошлом сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень игры нападающего Эрлинга Холанна в текущем сезоне.

    Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн
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    Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн

    «У него, как обычно, много моментов, после которых можно забивать голы. Но против пяти защитников в штрафной играть сложнее, и не только Холанну, а любому игроку в мире.

    Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы GOAL.

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  • 27/09/2023

    • Холанн провел в нынешнем чемпионате Англии семь матчей, забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, сообщалось, что Холанн может продлить контракт с «Манчестер Сити».

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