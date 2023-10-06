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    Филимонов: Акинфеев в Европе не занимает такого же высокого положения

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    Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов выразил мнение, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сравнении с Европой нет глобальных заслуг.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. Есть люди, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад. Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола», — цитирует Филимонова Sport24.

    Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. Всего он провел 747 матчей за армейцев, пропустил 673 гола.

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